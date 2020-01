Mistkübel, Container, Waldstück und Lagerhalle: Sucht ein jugendlicher Vandale den Nervenkitzel oder treibt ein psychisch kranker Serientäter sein Unwesen? Spurensuche mit einer Psychiaterin.

In Enns in Oberösterreich treibt ein Brandstifter sein Unwesen. Seit Sonntagabend hat der Unbekannte bereits vier Mal Feuer gelegt. "Die letzten beiden Nächte waren etwas kürzer", sagte Alfred Stummer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Enns, am Dienstag in Anspielung auf Schlafmangel. ...