Ein Dirndl aus Afrika

Ghana, Wien, Frauenhaus, Karriere. Barbara Alli verbindet erfolgreich österreichische Kultur mit afrikanischer Tradition: Die Geschichte einer Immigrantin.

Die Braut hat Mühe, in den schwarz glänzenden Wagen einzusteigen, so überbordend wallt ihr weißes Kleid mit den afrikanischen Applikationen um ihren Körper. Eine zarte dunkelhäutige Frau mit hennaroter Jimi-Hendrix-Mähne hilft ihr dabei, schließt die Autotüre, winkt, wirft Kusshändchen und kehrt in ihren Laden zurück - ein farbenfrohes Reich aus Kleidern, Schmuck und Schals.

"Jiiiiiiihh!!" Barbara Alli stößt spitze Schreie aus, rudert mit den Armen und hüpft im Stand: "Meine erste Braut! Ich bin so megaglücklich. Ich habe sie gestylt, geschminkt, das Kleid entworfen. Und ich habe jemanden froh gemacht. Jetzt öffnet sich eine neue Türe für mich … Jiiiiiih". Es ist der zweite Fashion-Coup der 35-jährigen Designerin aus Ghana, den sie in jüngerer Zeit gelandet hat: Der andere war das "Afrodirndl", von dem sie nun neue Versionen entwirft. In ihrem "Hand Made Story"-

Geschäft hat sie eine Schaufensterpuppe damit bekleidet: Es wirkt vertraut und exotisch zugleich mit seinen rot-gelb-orange- blau gestreiften Ornamenten auf schwarzem Grund, dem roten Petticoat-Tüll, der unter dem Saum hervorlugt, und der Schürze aus schwarzem Netz und bunter Bordüre.

Sie habe die perfekte Symbiose zweier Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gefunden, sagt die Selfmadefrau und freut sich: "Eine österreichische Tracht und afrikanische Tradition." Die Stoffe kauft sie in ihrer Heimatstadt Accra, für große Roben hat sie den Schneider Moses, für kleine Aufträge handarbeitet sie selbst. Aber originelles Design von Kleidern und Accessoires ist nicht ihr einziges Talent. Sie malt, tanzt, singt professionell - und glaubt an das gute Omen der Zahl vier: "Am 4. Februar habe ich Geburtstag, am 14. Februar bin ich 14 Jahre in Wien und am 24. singe ich mit meiner Band beim Flüchtlingsball im Wiener Rathaus."

Nur ihre Mandelaugen bleiben unverändert, als sie sich während des Interviews für einen Event zu schminken beginnt - schminken ist ein zu bescheidenes Wort: Sie bemalt ihr kindliches Gesicht so lang, bis daraus das einer fremdartig-imposanten Diva geworden ist. "Ich verändere auch meine Frisur regelmäßig", erzählt sie, "mit verschiedenfarbigen Haarteilen, die ich mit meinem Haar verwebe. Wie das geht, ist ein Geheimnis von uns afrikanischen Frauen. Haare sind für uns ganz wichtig. Sowie einem Baby Girl ein paar Haare wachsen, werden sie bei uns schon geflochten. Und in der Schule war es Pflicht, wöchentlich die Frisur zu ändern."

Veränderung ist überhaupt maßgeblicher Teil ihres Lebens. In Ghana geboren, mit den Eltern und fünf Geschwistern nach Ibadan in Nigeria gezogen, war sie schon als Zehnjährige auf Selbstständigkeit bedacht. Vom Taschengeld erwarb sie Obst und Gemüse, um es am Straßenrand Passanten teurer zu verkaufen. "Ich wollte so wenig wie möglich von den Eltern abhängig sein", erklärt Barbara Alli.

Während der Schuljahre singt sie im Chor. Danach möchte sie Krankenschwester werden. Für eine Ausbildung reichen die familiären Finanzen nicht, also macht sie das, was sie von klein auf an Puppen ausprobiert hat, zum Beruf: Hairstyling. Wieder in Accra lernt sie, 21-jährig, einen Österreicher lieben. Der Job, den er ihr im 16. Bezirk in Wien besorgt, bleibt unbezahlt, aber immerhin "in einer multikulturellen Gegend. Ich war so froh, nicht die einzige Black Lady auf der Straße zu sein." Eigentlich wollte sie immer nach Hause zurück: "Aber das Leben hat anders entschieden", erzählt die Ghanaerin. Sie heiratet, bekommt einen - inzwischen zwölfjährigen - Sohn, doch ihre Ehe missglückt. So sehr, dass sie ins Frauenhaus flüchtet und sich als Alleinerzieherin durchschlagen muss: als Verkäuferin bei Mango, als Helferin in einem Kindergarten. Bald beginnt sie, Schmuck mit Materialien aus Ghana zu entwerfen und ihn direkt an Geschäfte zu verkaufen. Daneben singt sie in einem evangelischen Kirchenchor, obwohl sie Muslimin ist und ihre Mutter manchmal mit ihr zwei Stunden am Telefon betet.

Das NGO-Projekt "Afrococo", das sie zur Förderung afrikanischer Künstler gründet, meldet sie 2009 als Verein an und organisiert, choreografiert Performance- und Musikevents, gibt Tanzworkshops und entwirft die Kostüme - alles ohne finanzielle Unterstützung. "Ich habe in Afrika gelernt, mit dem zu arbeiten, was man hat. Dort ist es leicht, ein Business zu beginnen", erzählt sie. "Ghana ist ein Frauenland. Die Frauen suchen die Selbstständigkeit und unterstützen sich gegenseitig. Viele sind im Handel tätig - trotz Haushalt und Kinder. Sie wandern von Dorf zu Dorf, um ihre Ware, meist Lebensmittel, oder ihre Fähigkeiten zu verkaufen."

Beim Thema weibliche Genitalverstümmelung wird die Designerin sehr ernst: Zwar trifft dieses Schicksal heute "nur" noch vier Prozent der Ghanaerinnen, das Verbot ist seit 2007 in die Verfassung aufgenommen. Doch in ihrer Jugend war das anders. "Gott sei Dank waren meine Eltern nie konservativ." In anderen Staaten, so auch in Nigeria, sehe vieles anders aus. Was Beschneidung betreffe und das Überleben an sich. Aus ihrem Freundeskreis weiß Barbara Alli, dass Frauen unter falschen Versprechungen nach Österreich gebracht und auf den Strich geschickt werden, manchmal auch vom Ehemann. "Aber meistens sind es Organisationen, hier wie dort, die zusammenarbeiten, falsche Papier beschaffen und drohen, die Familie zu vernichten, wenn die Frauen bzw. die Männer nicht funktionieren. Es ist leider so: Männer müssen Drogen verkaufen, Frauen den Körper." Barbara dagegen machte sich ihre geschickten Hände zunutze, kaufte von den ersten ersparten

50 Euro "Werkzeug", bastelte Accessoires, organisierte Pop-up-Stores und stellte ihr Gewerbe der Wirtschaftskammer vor. Und seit ihr Afrodirndl bei der Vienna Fashion Week 2016 auf dem Laufsteg landete, schauen auch teuer eingekleidete Society-Damen in ihren Stores oder in ihrem Galerieshop am Wiener Mexikoplatz vorbei.

Emsig treibt Alli auch ihre Musikschiene voran, die als "Alli & Band" im NGO-Projekt geboren wurde. Und für die sie nicht nur Frontfrau ist, sondern die Lieder auch schreibt und komponiert. Unbekümmert singt Barbara Alli einfach so vor sich hin, in ihrem Geschäft, weil es ihr Spaß macht, aber es geht nun auch "on stage" bergauf: Einem Fotoshooting mit Fotograf Werner Puntigam folgte sein Anruf mit Einladung als Einspringer-Band für eine Konzerttournee. Seither ist sie nicht nur zu Afrika-Festivals eingeladen, sondern auch zu Gigs. Auf die Frage nach ihrer Vision für die Zukunft denkt Barbara Alli statt an ihre Karriere an ihre Heimat: "Ich träume von einem Projekt an afrikanischen Schulen, bei dem junge Menschen neben ihrer Ausbildung auch ein Handwerk lernen und in ihrem Land arbeiten können: Damit Afrika endlich unabhängig wird."









