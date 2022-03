Ein Drittel der Tiroler Patienten kommt wegen anderer Leiden

Ein beträchtlicher Teil der in den Tiroler Krankenhäusern behandelten, als Corona-Fälle ausgewiesenen Patienten kommt offenbar wegen anderer Leiden in die Spitäler: Im heurigen Jahr stellte bei rund einem Drittel eine Covid-Infektion eine "Nebendiagnose" dar, teilte das Land auf APA-Anfrage mit. Rund zwei Drittel der Covid-Patienten mussten wirklich wegen des Virus in den Krankenhäusern behandelt werden.

SN/APA/THEMENBILD/JOHANN GRODER Ein Drittel von Tirols Corona-Patienten wegen anderer Leiden im Spital