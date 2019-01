Ein "echter" Blick auf Kitzbühel in der Woche der Hahnenkamm-Rennen

Kitzbühel steht jedes Jahr Kopf, wenn die Hahnenkamm-Rennen auf dem Programm stehen. Die Bilder der Streif, von Partys und Prominenten prägen dann das Bild der Tiroler Stadt. Der Kitzbüheler Fotograf Markus Mitterer zeigt "Kitzbichel" in seinem neuen Fotoband von einer anderen Seite.

Ein Kitzbühel abseits der gängigen Klischees, seine besonderen und weniger bekannten Seiten und aus der Sicht des Einheimischen: Das will Markus Mitterer in seinem neuen Fotoband "Kitzbühel" zeigen. Auf knapp 300 Seiten und mit starken Bildern will er das zuweilen verrückte Bild der Hahnenkamm-Stadt zurechtrücken.