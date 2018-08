Ein Flugzeug mit 40 Kranken

Für eine Kärntner Lehrerdelegation wurde der Rückflug nach Österreich zur Tortur. Da etliche Reisende an Fieber und Übelkeit litten, ging man in Klagenfurt nach dem Seuchenplan vor.

Positiv bewährt haben sich die Einsatzpläne auf dem Flughafen Klagenfurt: Nachdem Mittwochabend Nachrichten über rund 40 erkrankte Personen in einem im Landeanflug befindlichen Flugzeug eingegangen waren, ging man streng nach dem Kärntner Seuchenplan vor. "Die Ankunftshalle wurde kurzfristig in eine Quarantänestation umfunktioniert", berichtete Harald Stoutz, der Betriebs- und Einsatzleiter des Klagenfurter Flughafens. Dort hätte man die Erkrankten mehrere Stunden von der Umwelt abgeschirmt betreuen können. Zum Glück konnte aber bald Entwarnung gegeben werden: Die Reisenden litten "nur" an Magen-Darm-Infektionen.