Ein Gewitter für das Geschichtsbuch

Die Niederschlagsmengen, die am Montagabend im Raum Wels niedergingen, zählen zu den größten überhaupt in Österreich.

Superlative sind schnell bei der Hand, wenn es da und dort mal heftig gewittert. Doch was am Montagabend im Raum Wels vom Himmel kam, hat sich redlich einen verdient. Im Mittelpunkt stand dabei die Messstation Schleißheim im Osten der Bezirkshauptstadt.

19,5 Liter pro Quadratmeter in zehn Minuten, 85 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie ein Zweistundenwert von 107,2 Litern pro Quadratmeter wurden registriert. "Das ist in dieser Größenordnung dort noch nicht vorgekommen", zeigte sich Klimatologe Alexander Orlik ...