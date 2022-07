Ein harter Kampf um freie Zugänge zu Seen

Zwei streitbare Kärntner zwangen die Politik zum Handeln. Jetzt wurden die Gesetze geändert.

Es war ein Kampf David gegen Goliath. Und zwei Bürger haben letztlich die Kärntner Landespolitik mit ihrem unbändigen Willen in die Knie gezwungen. Fünf Jahre lang machten sich der 74-jährige Pensionist Walter Polesnik und der 48-jährige Elektriker Gerhard Godescha für einen freien Zugang zu den noch in öffentlicher Hand befindlichen Seegrundstücken in Kärnten stark. Zwei Jahre lang wurden 7500 Unterschriften gesammelt, letztlich wurde ein Seenvolksbegehren abgehalten.

"Es war das erste Volksbegehren seit 32 Jahren in Kärnten. Noch nie ...