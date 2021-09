Ein Haus voller Krankheiten

Die pathologisch-anatomische Sammlung im Wiener "Narrenturm" ist so einzigartig wie das Gebäude selbst. Nach einer Generalsanierung erscheinen die Exponate in völlig neuem Licht.

Allein das Äußere: rund. Ein Haus ist doch nicht rund. Ein Haus hat Ecken. Dieses hat keine. Es ist aber auch kein normales Haus, das da hinter dem hintersten Hof im Alten AKH am Wiener Alsergrund steht. Und darum haben die Wiener ihn auch nie als Haus gesehen, den "Narrenturm". 1784 als erstes psychiatrisches Krankenhaus der Welt gegründet, heute bekannt als Ort der pathologisch-anatomischen Sammlung und lange Zeit dem Verfall preisgegeben, präsentiert sich der "Guglhupf" - wie er im Volksmund heißt - nun generalsaniert.

Grusel oder Studium? Kuriositätenkabinett oder Forschungslabor? In Spiritus eingelegte Missbildungen menschlicher Körperteile, von Tumoren aufgequollene Schädel, durch Gendefekte verunstaltete Föten, deformierte Skelette und Wasserköpfe, getrocknete Herzbeutel, Gehirne im Querschnitt, Hautkrankheiten, Entzündungen, Infektionen - die Sammlung schied stets die Geister. Weil sie bei den Betrachtern, ob diese wollen oder nicht, Emotionen befeuert.

Auch den Kuratoren war die Gratwanderung bewusst. "Uns war wichtig, einen wissenschaftlichen Charakter zu bewahren, weil ja die Gefahr, dass man in eine voyeuristische Ausstellung abgleitet, bei diesem Thema schon gegeben ist", skizziert Sammlungsmanager Eduard Winter die Ausgangslage.

In den konzentrisch angelegten Zellen von einst sind nun, im Jahr 2021, die Exponate zu sehen. Nichts modert, nichts bröckelt, alles ist neu, ausgeleuchtet, beschriftet, glänzend und strahlend. Für wohlige Schaurigkeit ist kein Platz mehr. Das Weiß der Wände, das Parkett aus hellem Holz - man wähnt sich eher in einer Arztpraxis denn in einem Museum. "Wir haben versucht, nicht auf die einzelnen Präparate einzugehen, sondern Krankheiten auszustellen", betont Winter. Schließlich habe es sich seit jeher um eine Lehr- und Studiensammlung gehandelt. Und dieser Geist soll unbedingt bewahrt bleiben.

Dabei ist der Narrenturm erst seit 1971 Heimat der Einmachgläser mit menschlichen Inhalten. Davor diente er als Wohnraum für Krankenschwestern und Soldaten, als Werkstätte und Lager.

Die "Irrenanstalt im Narrenthurm" hatte bereits 1869 ausgedient, galt zu diesem Zeitpunkt als überaltert, die Methoden als überholt. Schon ab 1853 hatte die teilweise Absiedelung der Patienten begonnen. Die Hülle, dieser eigenartige Rundling, blieb und verfiel. Obgleich Manifest für den Klassizismus und Zeugnis josephinischer Aufklärung, rieselte der Narrenturm nach und nach aus dem kollektiven Gedächtnis der Wiener. Erst recht, als das Allgemeine Krankenhaus in die beiden Riesentürme am Währinger Gürtel übersiedelte und das Gelände zwischen Alser Straße und Sensengasse in einen Uni-Campus samt Freizeitoase inklusive Lokalmeile umfunktioniert wurde. Der düstere Narrenturm schien gar nicht mehr zum Hospitalensemble dazuzugehören.

Schulklassen ließ man im Rahmen von Führungen durchs "morbide Wien" erbleichen. Seinen Museumscharakter hatte der Narrenturm zu Beginn des 21. Jahrhunderts längst eingebüßt. Zuletzt verirrten sich 28.000 Besucher pro Jahr ins Rondeau. Zum Vergleich: Ins Naturhistorische Museum auf der Ringstraße strömen im selben Zeitraum 840.000 Menschen.

"Das Gebäude und seine Insassen haben die Wiener Bevölkerung immer schon angezogen und fasziniert", erzählt Katrin Vohland, Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums, in das die anatomische Sammlung 2012 eingegliedert wurde. Deshalb seien die Rillen zwischen den Mauersteinen an der Außenfassade verspachtelt worden. "Damit neugierige Menschen den Narrenturm nicht erklettern konnten und der Blick auf die psychisch Kranken verwehrt blieb." Hinzu kommen all die Mythen, die sich um das nicht mehr existierende Turmzimmer ranken, das sich Joseph II. bauen ließ. Geheimsitzungen der Freimaurer sollen dort stattgefunden haben.

Wie auch immer: Der Narrenturm hat es geschafft, er ist wieder da. Als modernes Museum. Nicht als Geisterbahn.