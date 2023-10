Ein Jahr auf Bewährung für Wiener Prügel-Polizisten

Ein Polizist, der am 1. August 2022 im Zug einer Amtshandlung in der Wiener Innenstadt einen wehrlosen Mann geschlagen und mit zahlreichen Kniestößen ins Gesicht misshandelt hatte, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden. "Sie haben Ihre Befugnisse überschritten. Das war exzessive Gewalt", stellte der vorsitzende Richter fest. Dessen ungeachtet kam der Beamte mit der Mindeststrafe davon. Die Staatsanwältin legte dagegen Berufung ein.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Kein Amtsverlust für verurteilten gewalttätigen Wiener Polizisten