Wiener Gemütlichkeit wandelte sich in nervöse Hast. Erinnerungen an die Tage vor dem ersten Lockdown.

Ein Koffer stand meist halb ausgepackt in einer Ecke, die Westbahn-Jahreskarte stets griffbereit. Vor Corona verbrachte ich den Großteil der Woche in Wien, die Wochenenden überwiegend bei Mann und Kater in Salzburg. Anfang März 2020 geisterte das Corona-Gespenst zwar schon durch die Schlagzeilen, so richtig wahrhaben wollte man die Gefahr aber noch nicht. Vor allem nicht in Wien. Ein Kollege war hierfür mein Barometer. Solange er ruhig blieb, schien alles gut. "A geh, das wird vorübergehen", meinte er noch. Dann ...