Ein Jahr nach den ersten Corona-Fällen in Österreich: "Oft wusste man nicht, welcher Wochentag war"

Vor einem Jahr wurden die ersten Coronainfektionen in Österreich festgestellt - in Innsbruck wurde ein Hotel abgeriegelt. Der Tiroler Einsatzleiter blickt zurück auf den Anfang der Pandemie.

Just am Faschingswochenende 2020 bekam es Österreich erstmals direkt mit dem Coronavirus zu tun. Von der Pandemie, die uns seither in Atem hält, war in Europa bis dahin hauptsächlich Italien betroffen. Viele Verdachtsfälle hatten mit Italien zu tun.

Elmar Rizzoli war damals Sicherheitsbeauftragter der Stadt Innsbruck. Im Sommer 2020 wechselte der Beamte dann zum Land Tirol, wo er seither das Gesicht des Einsatzstabs ist. Im SN-Gespräch erinnert sich der Krisenmanager an die Anfänge: "Bei uns begann die Aufregung ...