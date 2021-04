Ein Jahr teilbedingt nach Brand mit Totem in Abfallanlage

Ein - derzeit suspendierter - leitender Mitarbeiter einer Abfallsortieranlage in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ist am Dienstag in Linz zu zwölf Monaten Haft, davon drei unbedingt, verurteilt worden. Er soll im Oktober 2019 den Auftrag gegeben haben, 6.500 Deospraydosen in einer dafür ungeeigneten Maschine zu pressen. Es kam zu einer Explosion und einem Großbrand, bei dem ein Mitarbeiter getötet und mehrere Menschen verletzt wurden, der Sachschaden geht in die Millionen.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER/FOTOKER Die Explosion löste einen Großbrand in der Anlage aus