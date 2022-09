Ein langer Weg zur Gewaltfreiheit

Ohrfeigen waren in den Schulen trotz Verbots lange üblich. Heute leiden viele Kinder unter psychischer Gewalt.

"Sobald ein Gesetz gehörig kund gemacht worden ist, kann sich niemand damit entschuldigen, daß ihm dasselbe nicht bekannt geworden sey." So steht es seit über 200 Jahren im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1812. Man könnte also meinen: Wenn ein Gesetz Gewalt in der Schule verbietet, müssen sich alle daran halten - und zwar unverzüglich. Die Praxis sah oft anders aus. Seit 1974 sind "körperliche Züchtigung, beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen" laut Schulunterrichtsgesetz verboten. Dennoch war es bei vielen Lehrern und Direktoren ...