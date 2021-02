Ein Leben in der Steppe Kasachstans

Zwei Ordensschwestern sahen sich das Konzert des Mozarteumorchesters auf der Internetseite der SN an - und zwar in Kasachstan. Den SN erzählten sie, wie ihr Leben dort aussieht.

Die SN-exklusive Premiere des Mozarteumorchesters, "So klingt Salzburg", am Sonntag vor einer Woche war ein großer Erfolg. Unter www.sn.at/kultur kann sie noch bis 14. Februar angeschaut werden. Knapp 9000 Menschen haben dies bisher gemacht. Sogar im rund 4600 Kilometer entfernten Korneewka in Kasachstan gab es zwei Zuhörerinnen: Die gebürtigen Oberösterreicherinnen Sr. Kunigunde Fürst (76) und Sr. Agnes Mairhofer (61) von der Schwesterngemeinschaft der Franziskanerinnen in Vöcklabruck besuchten das Konzert auf der Internetseite der SN. "Wir waren hin- und hergerissen, weil ...