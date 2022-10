Ein letztes Mal Sommer für dieses Jahr: Temperaturen klettern auf 25 Grad

In den nächsten Tagen kann man kräftig Sonne tanken. Sogar ein Sommertag ist möglich.

Der Sommer gibt noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Bis Mitte nächster Woche wird es warm und meist auch sonnig. Regional könnte die Temperatur sogar auf 25 Grad klettern.

"Ab 25 Grad spricht man von einem Sommertag", sagt der ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Solche hohen Temperaturen seien selbst in einem guten Altweibersommer selten, kämen nur alle paar Jahre einmal vor, sagt Ohms. Ein Blick in das Archiv zeigt, dass es allerdings auch noch etwas wärmer werden kann. "Am 16. Oktober 1987 etwa wurden an der Messstation am Salzburger Flughafen sogar 28 Grad verzeichnet", erzählt der Meteorologe.

Freitag und Samstag noch zeitweise Regen

Allerdings dürfte es noch bis Sonntag dauern, bis sich das superschöne Wetter in ganz Österreich durchsetzt. Am Freitag und Samstag könnte es zeitweise noch etwas regnen und auch der Sonntag startet vor allem im Norden noch mit ein paar Nebel- oder Hochnebelfeldern. Am Vormittag setzt sich aber weitgehend die Sonne durch. Dazu kommt leichter Föhn.

Ab Mittwoch werde es dann wieder unbeständiger, sagt Ohms. Der blaue Himmel kehrt aber Ende kommender Woche wieder zurück. Allerdings werde es nicht mehr so warm werden, so der Meteorologe. Die Temperaturen würden sich der Jahreszeit anpassen, die Tageshöchsttemperaturen so um die 15 Grad liegen. "Was in der zweiten Oktoberhälfte durchaus normal ist", erklärt Ohms.

Prognose: Der Winter wird eher kalt und trocken

Wie es mit dem Wetter weitergeht, dafür hat Ohms ebenfalls eine Prognose. "Die Langzeitvoraussage deutet darauf hin, dass dieser Winter eher kalt und damit auch eher trocken wird", sagt er. In den vergangenen Jahren habe man sehr milde Winter gehabt, die vor allem durch das warme Westwetter bestimmt gewesen seien, das auch normalerweise für viel Niederschlag verantwortlich ist. Sind die Winter kalt, kommt die Luft meist aus dem Norden. Wobei kalt für Ohms bedeutet, dass der Winter unter den langjährigen Durchschnittstemperaturen liegen wird.

Wobei kalt relativ ist. So seien die Winter in den 1960ern und 1970ern noch deutlich kälter gewesen, sagt der Meteorologe. Für viele Menschen wären derartige Temperaturen heutzutage eine echte Herausforderung, weil sie daran nicht mehr wirklich gewöhnt seien.