Ein Mann mit Seltenheitswert

Benedikt Resch geht in einem ehrwürdigen Gemäuer zwei Berufen nach, von denen jeder für sich zu einer "aussterbenden Art" gehört.

"Salvete, cari amici!", also "Seid gegrüßt, liebe Freunde!" - sagt Benedikt Resch zu seinen Schülern. In der Hand hält er ein grünes Buch, in dem Vokabel- und Grammatikübungen stehen. Der Lateinlehrer wartet vor der Tafel und schaut die Jugendlichen auffordernd an. Diese sind höflich aufgestanden, als er die Klasse betreten hat, und antworten ihm "Salve, magister!". Dann setzen sie sich, die Lateinstunde in der 4d-Klasse des Stiftsgymnasiums Seitenstetten beginnt. Obwohl es draußen heiß ist, trägt der 32 Jahre alte Professor sein bodenlanges schwarzes Ordenskleid, den Habit. Denn Resch ist nicht nur Lateinlehrer, sondern auch Benediktinermönch - und damit ein junger Mann, der zwei Professionen nachgeht, die nicht mehr als unbedingt zeitgemäß gelten.