Ein Pokal als Tatwaffe entlastet Verurteilten

Eine Tanzlehrerin wurde vor neun Jahren in Gmunden ermordet. Ein Buch listet jetzt die vielen Ungereimtheiten in dem brisanten Fall auf.

Der Mord an einer Tanzlehrerin in Gmunden im Juli 2013 könnte bald für die grüne Justizministerin Alma Zadić unangenehm werden. Denn das Personenkomitee "Gerechtigkeit für Helmut", das aus mehr als 400 Unterstützern vorwiegend aus dem Salzkammergut besteht, plant einen Sitzstreik beziehungsweise eine öffentliche Protestaktion vor dem Justizministerium in Wien, sollte die Ressortchefin Bittschreiben um einen Termin weiterhin ignorieren.

Helmut S. war im Juli 2014 für das Verbrechen an Ingrid Sch. von einem Geschworenengericht in Wels zu 18 Jahren ...