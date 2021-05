Ein Schwerverletzter nach Messerattacke in Wiener Neustadt

Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ins Krankenhaus gebracht, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 19-Jähriger, war zunächst geflüchtet, wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen. Zuerst hatte der "Kurier" online über die Tat berichtet.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Für den Verdächtigen klickten die Handschellen