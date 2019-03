Ein Spielplatz nicht nur für Männer

Wie besteht ein Fachhändler gegen den boomenden Onlinehandel? Bei "Let's do it" in Wels sprühen die Funken in der "Anpackzone", im Smart Garden sprudelt das Wasser und bei der Beratung gibt es noch gratis Getränke.

Die "Anpackzone" liegt gleich neben dem Eingang: Es stehen zur Wahl Schlagschrauber wie in der Autowerkstatt, Stichsägen, Bohrmaschinen, Trennschleifer etc. Die Anpackzone ist kein Schauraum, sondern sowas wie ein Spielplatz für Erwachsene - Werkzeuge aller Art können nach Herzenslust ausprobiert ...