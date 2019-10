Eine Person ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Klagenfurt ums Leben gekommen. Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht des ORF Kärnten. Laut ORF war eine Mauer eingestürzt und hatte einen Mann verschüttet. Einsatzkräfte waren zu Mittag an Ort und Stelle.

Quelle: APA