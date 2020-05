Ein Toter bei Brand im Bezirk Perg

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Allerheiligen im Mühlkreis (Bezirk Perg) ist am Mittwochabend ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde von der Feuerwehr leblos im Haus gefunden und geborgen. Reanimationsversuche durch ein Notarztteam blieben allerdings erfolglos. Die Brandursache war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)/FOTOKERSCHI Feuerwehr fand 67-Jährigen leblos im Haus