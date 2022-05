Ein Toter bei Explosion in Chemieunternehmen in Krems

Bei einer Explosion in der Halle eines Chemieunternehmens in Krems ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zudem gab es laut dem Sprecher zwei Verletzte. Das Gebäude wurde stark beschädigt und gleicht einem Trümmerhaufen. Dem betroffenen Unternehmen zufolge ist die Situation dennoch unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.

SN/APA/RESPERGER FEUERWEHR/UNBEKANN Gebäude wurde stark beschädigt