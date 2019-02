Bei einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau (Bezirk Vöcklabruck) sind am Freitagabend eine Person getötet und zwei Personen schwer verletzt worden. Acht Personen wurden festgenommen. Sie wurden am Samstag einvernommen. Zum Hergang war zunächst wenig bekannt. Weil die Ermittlungen noch im Gange waren, hielten sich die Ermittler bedeckt, die von "zwei Gruppen ausländischer Herkunft" sprachen.

SN/APA (Webpic)/hex Acht Personen wurden laut Polizei festgenommen