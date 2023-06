Ein Toter bei Schüssen in der Steiermark

Cobrabeamte sind im Einsatz. Personen aus Keller gerettet.

In Mooskirchen im Bezirk Voitsberg wurde ersten Meldungen der Polizei Steiermark zufolge offenbar eine Person getötet. Es sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Ein Großeinsatz der Polizei ist im Gange. Kräfte der Cobra sind am Tatort sowie eine Verhandlungsgruppe. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor 11 Uhr zu einem Notruf. Mehrere Personen waren nach den Schüssen in einen Keller geflüchtet, eine Person soll getötet worden sein. Die Spezialeinsatzkräfte konnten die Personen aus dem Keller retten, hieß es auf Twitter. Die Hintergründe und die genauen Umstände waren noch unklar. Zahlreiche Polizeistreifen haben das betreffende Objekt umstellt. Kräfte der Bereitschaftseinheit und der Schnellen Interventionsgruppe übernahmen laut Polizei die Absperrmaßnahmen rund um den Einsatzort.