Ein Toter bei Segelflugzeug-Absturz in Kärnten

Ein 59-jähriger Klagenfurter ist am Mittwoch bei einem Absturz mit einem Segelflugzeug in der Reißeckgruppe ums Leben gekommen. Der Mann war in Nötsch (Bezirk Vilach-Land) zu einem Flug aufgebrochen, aber bis zum Abend nicht mehr zum Flugplatz zurückgekehrt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Eine Suchaktion wurde gestartet, die Donnerstagfrüh fortgesetzt wurde. Dabei wurde das Flugzeugwrack entdeckt, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Mit einem Polizeihubschrauber wurde nach dem FLugzeug gesucht