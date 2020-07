Ein Toter bei Tragschrauber-Absturz im Bezirk Wr. Neustadt

Beim Absturz eines Tragschraubers in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Montagnachmittag der Pilot des Fluggerätes ums Leben gekommen. Anzeichen auf weitere Unfallbeteiligte gab es nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner nicht. Eine Fluguntersuchungskommission soll nun die näheren Umstände des Vorfalls klären.

Der Absturz ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf. Im betroffenen Wald- und Wiesengebiet bildete sich ein kleinerer Flurbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Laut Medienberichten wurde auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" an Ort und Stelle beordert. Die Identität des Toten stand Schwaigerlehner zufolge am Montagabend vorerst nicht fest.

Bei einem Tragschrauber, u. a. auch Gyrokopter genannt, handelt es sich um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Auch Tragschrauber verfügen über einen Rotor, dieser ist aber im Gegensatz zu Helikoptern nicht mit dem Motor verbunden.

Quelle: APA