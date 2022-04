Ein Toter bei Verkehrsunfall im Bezirk Tulln

Ein Polizeiangaben zufolge 33-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Ostermontag bei einem Verkehrsunfall auf der B34 in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) ums Leben gekommen. Der Mann starb nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Grafenwörth an Ort und Stelle. Der Beifahrer, laut Exekutive ein 24-Jähriger, wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in ein Krankenhaus geflogen.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Drei Feuerwehren waren an Ort und Stelle