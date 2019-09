Ein Toter nach Absturz in Tiroler Gletscherspalte

In den Ötztaler Alpen in Tirol sind am Freitagnachmittag drei Bergsteiger aus Deutschland etwa zehn Meter in eine Gletscherspalte abgestürzt. Die Verletzten wurden in einer stundenlangen Rettungsaktion unter schwierigsten Bedingungen geborgen, teilte die Polizei mit. Ein 50-jähriger Alpinist zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er in der Nacht auf Samstag in der Klinik verstarb.

