In St. Veit an der Triesting, im Bezirk Baden, ist es Sonntagfrüh zu einem Verkehrsunfall mit einem Toten und drei Schwerverletzten gekommen, berichtete das Rote Kreuz. Drei junge Männer mussten von der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Ein Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, hieß es Sonntagmittag.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Laut Rotem Kreuz befinden sich alle Patienten in kritischem Zustand