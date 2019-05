Ein Toter und fünf Schwerverletzte bei Unfall in Salzburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist am Freitag kurz nach 15.00 Uhr ein Autoinsasse ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden laut Auskunft des Roten Kreuz schwer, eine weitere leicht verletzt. Bei dem Unfall waren drei Autos beteiligt gewesen. Die Verletzen wurden in vier Krankenhäuser im Pinzgau, Pongau und in der Stadt Salzburg transportiert.

Der Unfallhergang auf der Pinzgauer Straße (B311) stand zunächst noch nicht fest, ersten Informationen zufolge könnte einer der Lenker am Steuer eingeschlafen sein. Eines der Fahrzeuge dürfte sich bei dem Unfall überschlagen haben. Die Identität der Verunfallten ist von der Polizei noch nicht bekannt gegeben worden. Das Rote Kreuz war mit einem Großaufgebot am Unfallort: Im Einsatz standen neben fünf Rettungs- und Notarztfahrzeuge und drei Rettungshubschrauber. Quelle: APA