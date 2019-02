Ein umstrittener Funken

Ein Vorarlberger Faschingsbrauch ruft Umweltschützer auf den Plan. Ein Rekordholzturm in Lustenau ist ihnen viel zu groß.

Eine Brauchtumsveranstaltung in Lustenau ruft die Umweltschützer auf den Plan. Die Lustenauer "Hofstalder Funkenzunft" errichtet den weltweit höchsten Funken. Am 16. März soll der fast 60 Meter hohe Holzturm abgebrannt werden. Das traditionelle Abbrennen von "Funken" am ersten Fastenwochenende ist Teil der alemannischen Fastnacht. Dabei werden Holztürme mit einer Hexenfigur an der Spitze entzündet. Die Idee zum Weltrekord-Funken entstand in Lustenau um das Jahr 2000, als in Gaißau (Bezirk Bregenz) mit 41 Metern der bisher höchste Funken brannte. Den Weltrekord für das "tallest bonfire" (höchstes Freudenfeuer) hält nach Angaben des Guinnessbuchs seit 2016 das norwegische Ålesund mit einem rund 47 Meter hohen Mittsommerfeuer. Der Weltrekord-Funken ist 58,60 Metern hoch, genauso hoch ist die Lustenauer Kirche St. Peter und Paul.