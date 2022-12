Ein ungewöhnliches Puppentheater sucht neue Besitzer

Der Konfliktforscher als Puppenspieler. Fritz Glasl, Berater und Bestsellerautor, und seine Frau Hannelie lassen tief in die menschliche Seele schauen - beim Spiel mit schwebenden Puppen. Nun suchen die Figuren neue "Eltern". Ein Seelenstrip am seidenen Faden.

Anfangs wollten sie ihren Kindern bloß zeigen, dass man's auch ohne Fernseher lustig haben kann. So fingen Hannelie und Fritz Glasl an, Marionetten-Nachmittage zu veranstalten. Der Witz war, dass die Nachbarkinder mitmachten, bloß der eigene Sohn nicht. Der ging lieber zu Nachbarn zum "Kasperle"-Schauen. Das stachelte den Elternehrgeiz an. Glasls bastelten neue Puppen und suchten Stücke, die jeder Fernsehkonkurrenz standhielten, Krimis um Prinzessinnen, Tod und Erlösung, wie das Grimm-Märchen "Der Trommler". "Wir haben damals gesehen, dass es bei Kindern eine ...