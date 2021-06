Ein Verletzter bei Brand in Vereinslokal in Wiener Prater

Beim Brand des Lokal eines Sportvereins im Wiener Prater ist in der Nacht auf Sonntag eine Person leicht durch Rauchgase verletzt worden. Der 48-Jährige wurde in ein Spital gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung auf APA-Anfrage. Der Mann dürfte ein Angehöriger des Vereins gewesen sein und in dem Haus übernachtet haben. Die Feuerwehr stand ab 3.30 Uhr im Großeinsatz, erst gegen Mittag gab es "Brand aus", die Unglücksursache war noch unklar.

SN/APA/PUNZ/HANS PUNZ Großeinsatz der Wiener Feuerwehr im Prater