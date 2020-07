Ein Verletzter bei einem Zimmerbrand in Wien-Landstraße

Bei einem Zimmerbrand in der Nacht auf Sonntag ist ein Mann verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache ist in einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße Feuer ausgebrochen. Einem Nachbarn gelang es, noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte den verletzten Bewohner aus der brennenden Wohnung in Sicherheit zu bringen, hieß es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr.

SN/APA/Symbolbild/LUKAS HUTER Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus