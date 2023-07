Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Wien-Margareten

Eine Wohnung in Wien-Margareten ist in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand gestanden. Der Inhaber konnte mit seinem Hund rechtzeitig flüchten, er wurde aber verletzt, berichtete die Berufsfeuerwehr. Das gesamte Mehrparteienhaus in der Ziegelofengasse war stark verraucht, 23 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

BILD: SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/STADT W Der Wohnungsinhaber konnte rechtzeitig flüchten