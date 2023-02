Ein Verschütteter nach Lawinenabgang in Gosau gerettet

Bei einem Lawinenabgang in Gosau (Bezirk Gmunden) ist am Freitagvormittag zumindest eine Person verschüttet und kurz darauf verletzt geborgen worden. Ob sich noch mehr Leute unter den Schneemassen befinden, war zunächst unklar. Eine große Suchaktion mit Hubschraubern wurde eingeleitet, so die Bergrettung Oberösterreich.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Eine Suchaktion mit Hubschraubern war im Gang