Ein Video geht um die Welt: Braunbär erklimmt Schneehang

Tapsig, klein und schutzbedürftig: Ein Braunbärjunges kämpft sich einen Schneehang hinauf, um seiner Mutter nachzueilen. Ein Video dazu, aufgenommen von einer Drohne, erobert derzeit die Klicks und Herzen tausender Internetnutzer. Und entfachte eine Diskussion über Drohnen und das menschliche Verhalten gegenüber der Tierwelt.

Die Mutter des Jungen schafft es schnell an den Gipfel des Berges in der Oblast-Magadan-Region in Russland. Das Junge kämpft sich mühsam nach oben, rutscht immer wieder ab und schafft es letzten Endes auch an die Spitze. Eine Drohne hält das Schauspiel fest. Unklar ist, inwieweit die Technik die Beziehung der Mutter zu ihrem Kind beeinflusst und ob sie eine zusätzliche Verunsicherung für das Junge darstellte.

Über 20 Millionen Aufrufe erhielt das Video über soziale Medien bereits.

Biologin Dr. Jacquelyn Gill schrieb auf der Plattform Twitter: "Die Tiere in der Natur zu belästigen, um an ein Foto, Selfie oder Video zu gelangen ist niemals in Ordnung." Das Bärenjunge sei durch die Drohne gestört worden. "Respektiert die Tiere, indem ihr ihnen ihren nötigen Raum gebt und keine Posts und Videos veröffentlicht, in denen Tiere eindeutig in einer Stresssituation sind, nur um an ein paar Klicks zu gelangen."

Quelle: SN