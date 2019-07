Ein Viertel der Wiener urlaubt daheim

Ein Viertel der Wiener verbringt heuer den sommerlichen Urlaub in einem der beliebtesten Reiseziele Europas - in Wien. Das hat eine Umfrage unter 500 Hauptstadtbewohnern ergeben, die im Auftrag der Wirtschaftskammer erstellt wurde. Insgesamt weilt die Hälfte aller Wiener während der Ferien in Österreich, also in der Stadt oder in den anderen Bundesländern.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Patrick Pl Urlaub auf Balkonien