Ein Wasserversorger wider Willen

Ein Hausbesitzer wird von der Behörde gezwungen, fünf Nachbarn mit Wasser zu versorgen. Einen Ausweg gibt es nicht.

Herr Rössl (Name geändert) ist ratlos. Denn der Grund und Boden, auf dem sein Haus steht, birgt ein Geheimnis. Der Wiener ist gezwungen, fünf Nachbarhäuser mit Wasser zu versorgen. Denn von seinem Anschluss zweigen weitere Leitungen ab, die es offiziell gar nicht gibt. Die Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser) hat lediglich mit ihm einen Vertrag. "An meinem Zähler hängen fünf weitere Parteien mit Subzählern. Bis vor einigen Jahren waren die meisten dieser Grundstücke Kleingärten, in denen ein paar Mal der Garten gespritzt wurde", erklärt Rössl.