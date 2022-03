Einbahn auf oö. Grenzbrücke von Gericht in München gekippt

Eine skurrile Einbahnregelung auf der Brücke über der Salzach zwischen Hochburg-Ach in Oberösterreich und Burghausen in Bayern muss aufgehoben werden, urteilte das Verwaltungsgericht München am Dienstag. Ein österreichischer Pendler hatte Klage eingereicht, weil er wegen der Verkehrsführung auf deutscher Seite einen Umweg fahren muss.

SN/APA/dpa/Armin Weigel Ein oö. Pendler hatte mit seiner Klage Erfolg