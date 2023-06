Einbrecher rasten mit Pkw in Juwelier-Auslage in Wien

Am Dienstag um 3.15 Uhr ist laut Polizei ein Einbruch in ein Juweliergeschäft im Donauzentrum in Wien-Donaustadt verübt worden. Dabei wurde ein gestohlenes Auto als Rammbock benutzt und Wertgegenstände gestohlen. Der Pkw wurde daraufhin vor der Auslage des Geschäfts angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Täter sind noch auf der Flucht.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Dieses Geschäft wurde Ziel der Einbrecher