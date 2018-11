Einbrecher verriet Komplizen: Festnahmen in Wiener Hotel

Als äußerst redselig hat sich ein 20-jähriger Einbrecher, der am Montag in Wien-Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt wurde, bei seiner Einvernahme durch die Polizei entpuppt. Er gab an, dass sich drei Komplizen in einem Wiener Hotel in Liesing befinden würden. Das Trio wurde daraufhin in der Nacht auf Dienstag festgenommen.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Einbrecherbande wurde festgenommen