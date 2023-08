Einbruch in die Wohnung von Ministerin Edtstadler

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist Opfer eines Einbruchs geworden. Die Tat soll sich vergangenen Mittwoch in Wien Döbling zugetragen haben. Edtstadler soll sich während des Einbruches im Urlaub in Frankreich aufgehalten haben. Die Tat wurde rasch bemerkt, da die Politikerin anscheinend Bewegungsmelder in ihrer Wohnung installiert hat, die auch anschlugen. Was gestohlen wurde, darüber gibt es keine Angaben. Dienstliche Daten soll die Ministerin aber nicht in ihrer Wohnung gehabt haben. Seit dem Einbruch wird die Wohnung von der Polizei verstärkt gesichert. So wird berichtet, dass seit dem Tag der Tat ein Polizist bei der Wohnanlage steht. Der Verfassungsschutz ermittelt jedenfalls. Angeblich konnte Edtstadler den Einbruch dank ihres Überwachungssystem per Livestream am Handy mitverfolgen.