Einbruch und Brand in SCS in Vösendorf führen zu Großeinsatz

Die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Montag der Schauplatz eines spektakulären Einbruchs gewesen. Unbekannte waren mit einem BMW in die Auslage eines Juweliergeschäfts gekracht, nachdem sie einen Lieferanteneingang des Einkaufszentrums geöffnet hatten. Sie entkamen unerkannt. Zur Beute lagen zunächst keine Angaben vor. Das zuvor in Wien gestohlene Auto zündeten die Täter laut Polizei an.

BILD: SN/APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort