Einbruch und Brand in SCS in Vösendorf führt zu Großeinsatz

Spektakulärer Einbruch in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling): Unbekannte sind am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem Pkw in einen Lieferanteneingang des Einkaufszentrums gekracht und haben ein Geschäft, vermutlich einen Juwelier, heimgesucht. Das Auto setzten sie in Brand, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Eine Alarmfahndung verlief negativ.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Einbrecher lösten Brand und Großeinsatz in der SCS aus