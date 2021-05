Eine Frau starb bei Unfall im Pfingstreiseverkehr

Am Pfingstwochenende ist in Österreich eine 28-jährige Kärntnerin bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das ist die niedrigsten Opferzahl seit Einführung der Statistik im Innenministerium im Jahr 1967. Im Vorjahr gab es zwei Verkehrstote, bis dahin die geringste Zahl. Österreichweit gab es heuer über am verlängerten Wochenende 277 Unfälle mit insgesamt 343 Verletzten.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei führte österreichweit Schwerpunktkontrollen durch