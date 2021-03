Eine Frau stellt die Weichen

Elisabeth Waltjen ist seit 1. Jänner Leiterin von zwei Straßenbahnremisen. Viel Zeit, um sich zu freuen, dass sie die erste Frau ist, die diese Funktion innehat, bleibt ihr allerdings nicht.

Eine Remise ist ein Ort, wo Straßenbahnen rückwärts fahren. Wo man in die "Grube" steigen kann, um eine Garnitur von unten zu betrachten. Wo sich ein paar wenige Einfahrtsgleise dutzendfach aufspreizen und in riesige Hallen kriechen. Wo bis auf zwei Stunden, ganz früh am Morgen, niemals Stillstand herrscht. Wo Züge noch manuell verschoben werden. Wo vor allem eines herrscht: größtmögliche Aufmerksamkeit. Und wo der Hang zum Perfektionismus fast schon Grundvoraussetzung ist.

Denn eine Remise, offiziell Betriebsbahnhof genannt, ist ...