Eine Helmpflicht für E-Biker wird gefordert

Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert besseren Selbstschutz. Höhere Geschwindigkeit und ältere Benutzer sind Hauptursache für drastisch steigende Unfallzahlen.

Die wachsende Attraktivität von E-Bikes macht sich in den Unfallzahlen bemerkbar. 9600 Personen wurden im Jahr 2021 bei einem Unfall mit einem E-Bike so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, 22 starben. Im Jahr 2021 war bereits in fast jedem zweiten neu in Österreich erworbenen Fahrrad ein Elektromotor verarbeitet.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) weist nun darauf hin, dass nur etwas mehr als die Hälfte der E-Bike-Fahrenden einen Helm trägt. Eine Helmpflicht sei daher dringend ...