Eine Polizistin im Einsatz gegen häusliche Gewalt

Petra Macho hat seit 25 Jahren nahezu tagtäglich mit häuslicher Gewalt zu tun. Im SN-Gespräch erzählt sie von Tätern und Opfern, von Angst, Scham, Verleugnung und Versöhnung.

Häusliche Gewalt. Für Petra Macho ist das Alltag. "Man versucht, es nicht an sich heranzulassen. Wir haben das mittlerweile fast täglich." 20 Jahre saß die Polizistin im Funkwagen und steuerte Orte an, an denen Opfer und Täter unter einem Dach lebten. Wo Gewalt an der Tagesordnung stand, wo Kinder mitansehen mussten, wie der Vater die Mutter misshandelt. Denn in neun von zehn Fällen von häuslicher Gewalt ist der Mann der Gefährder.

"Emotionen haben da keinen Platz. Wir sind ...