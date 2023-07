Eine postalische Zeitkapsel

Im kleinen Örtchen Küb wird seit mehr als 100 Jahren Postgeschichte geschrieben. Eine Handvoll leidenschaftlicher Menschen sorgt dafür, dass sie lebendig bleibt.

Hoch oben, am Ghega-Viadukt, rauscht ein Zug vorbei. Darunter, wie in den saftig grünen Berghang gewürfelt, Villen aus der Goldenen Ära, als der Kaiser quasi nebenan auf die Pirsch ging. Holzgebälk und Stuck, sogar die Aufschrift "Dependance" hat sich auf einer der gepflegten Fassaden über all die Jahre festgekrallt. Neben der engen Dorfstraße gurgelt ein Bächlein. Das Kaufhaus, längst aufgelassen. Nur die lästigen Bremsen zucken hektisch durch die heiße Sommerluft. Ansonsten, absolute Ruhe. Das ist Küb, offiziell 192 Einwohner.

Moment, das ist noch lange nicht Küb. Denn in der Katastralgemeinde von Payerbach im k.u.k.-umwehten Süden Niederösterreichs, dort, wo sich Semmering, Schneeberg und Rax zu den Wiener Hausbergen vereinigen, verbirgt sich ein österreichweit einzigartiges Kleinod, prall gefüllt mit lebendiger Geschichte - und umrankt von eineinhalb Legenden.

Christoph Rella öffnet die beiden hölzernen Flügel. "Hereinspaziert", sagt er. Und im nächsten Augenblick zieht einen der Sog der Zeit in die Vergangenheit. Alles ist noch da. Als hätte Rella heute aufgesperrt, was Postmeister Alois Lechner gestern zugesperrt hat. Mit dem Unterschied, dass gestern 1905 war. Der Schalterbereich mit den geschwungenen Aufschriften auf milchigem Glas. Tisch, Stempel, Kurbeltelefon, Vermittlungsanlage mit Klappen und Stöpseln, Urkunden, Pendeluhr, Kachelofen, gusseiserne Waage, Uniformen mit Kapperln. Das Museumspostamt in Küb ist ein Unikat. Und Christoph Rella kümmert sich um den Betrieb. Er tut das aus einem ganz einfachen Grund: "Weil mir viel daran liegt." Irgendwo in einer Schublade müsste noch sein Sparbuch aus Kinderzeiten sein. Mit dem Amt war er stets eng verbunden. Nicht nur er. "Mein Urur-Großvater hat 1898 gegenüber vom Postamt den Küber Hof errichtet." Es war eine Zeit des Aufbruchs. Ein Jahr später erhielt Küb eine eigene Bahnstation. Und weitere drei Jahre Später, 1902, wurde im Haus ebendieses Alois Lechner, eine Postablage und Telephonstelle eingerichtet. Denn diese moderne Fernsprecherei war den stetig zunehmenden Sommerfrischlern, die in Küb aufschlugen, doch um vieles symphatischer als langwierig zu telegraphieren. Alois Lechner war Bauer, Gemeinderat und auch bei der Feuerwehr tätig. Geschickt mit Zahlen, war es nur logisch, dass er 1905 die Wandlung der Postablage zum offiziellen Postamt mitmachte - als Chef der neuen Dienststelle.

Die Jahre gingen ins Land, die Welt veränderte sich. Im Postamt Küb blieb alles wie gehabt. Bis 2004. Da wurde es geschlossen. Die Post als Betreiber zog nach 99 Jahren ab. Doch in Payerbach, zu dem das kleine Örtchen gehört, wollte man nicht, dass es endet. Immerhin kamen Besucher aus aller Welt, als Filmkulisse diente das Postamt nicht nur einmal. Etwa 1993, als man es kurzerhand in die opulente TV-Serie "Der Salzbaron" einbaute, obwohl die durchwegs in Bad Ischl gedreht wurde. Gertraud Jesserer als Fräulein Poglitsch, Erwin Steinhauer als Reporter Frischauf. Flirtend, stets. Wer sich erinnert.

All das wollte die Gemeinde konservieren. 200 Euro Miete zahlt sie monatlich an den Hausbesitzer, zwei Mitarbeiterinnen versehen jeweils Samstag und Sonntag Dienst von 10 bis 17 Uhr. Vom 1. Mai bis Ende September. Christoph Rella macht den Guide auf Bestellung. "Aber ich verlang nix." Es sei natürlich ein Defizitgeschäft, sagt er. Bis 5000 Euro betrage das jährliche Minus. Aber es sei absoluter Konsens im Gemeinderat, das Museumspostamt weiterzubetreiben.

So führt Christoph Rella immer wieder staunende Gruppen durch die Räumlichkeiten, erklärt das Kurbeltelefon, erzählt die Geschichte vom Bauer, der zum Postmeister wurde, stempelt mit geübter Hand frankierte Ansichtskarten. Und weiß über jene Legende zu berichten, derzufolge die spätere Kaiserin Zita als Mädchen auf Schloss Wartholz weilte, während ihre Zofe außerhalb nächtigen musste. Zita vermisste deren Gesellschaft und soll deshalb um einen Telefonanschluss gebeten haben. Eben nach Küb, wo man die Zofe einquartierte. Faktisch spreche jedoch einiges dagegen, lächelt Rella, der der Legende gründlich auf den Zahl gefühlt hat.

Ach, und da wäre auch noch die halbe Legende. Nämlich, dass Kaiser Franz Josef angeblich das Postamt höchstpersönlich eröffnet haben soll. Chrisoph Rella winkt ab. Ziemlich unwahrscheinlich. Also eigentlich nicht einmal eine halbe Legende.